Delle autentiche scene di guerriglia urbana tra tifosi prima di una partita di calcio. Sono a dir poco sconcertanti le immagini riprese da alcuni residenti che vivono nei pressi dello stadio ‘Piccolo‘ di Cercola in occasione della gara d’Eccellenza tra Ischia e Savoia.

Violenta rissa prima della partita, volano calci pugni e razzi

Su segnalazione dei residenti, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha ripreso l’assurdo episodio. Prima che la partita iniziasse, alcuni gruppi di tifosi hanno dato vita ad una violenta rissa con mazze e oggetti contundenti. Uno di questi violenti, a bordo della sua auto, addirittura ha cercato di investire i rivali. Sono volati anche alcuni razzi ad altezza d’uomo.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato il triste episodio di violenza: “Abbiamo girato le immagini alle forze dell’ordine affinchè verifichino l’accaduto. Bisogna fermare immediatamente la deriva di violenza che caratterizza gli appuntamenti sportivi in tutte le categorie, dalla serie A fino ai campionati dei dilettanti , compresi quelli giovanili. Servono misure severe e non semplici richiami per porre fine a questa barbarie che nulla ha a che vedere con lo sport”.

