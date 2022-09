0 Facebook Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteo sino a domani: “Le condizioni peggioreranno” Cronaca 25 Settembre 2022 12:53 Di redazione 1'

La Protezione Civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo fino alle 23:59 di domani, lunedì 26 settembre.

Emanato un nuovo avviso di criticità di livello arancione dalla Protezione Civile della regione Campania: i temporali di forte intensità proseguiranno almeno fino alle 23:59 di lunedì 26 settembre.

Previsto peggioramento

La Protezione Civile fa sapere che ‘le situazioni più critiche si registrano al momento del Casertano“, non solo tanta pioggia, ma anche una frana in quel di Roccarainola. Come spiegato dal Centro funzionale della Regione è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.