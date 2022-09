0 Facebook Emma Marrone, il post da brividi per il compleanno del papà: “Mi manchi come l’aria” Spettacolo 19 Settembre 2022 12:08 Di redazione 2'

E’ passato pochissimo tempo dal grave lutto che ha colpito Emma Marrone, l’artista italiana ha dovuto dire addio al caro padre che da un anno si stava curando per la leucemia.

Emma Marrone, il messaggio sui social per ricordare il compleanno del papà

E’ enorme la sofferenza e la mancanza di Emma Marrone nel non avere più al suo fianco papà Rosario: la cantante, sui social, lo ha voluto ricordare in un post in quel che sarebbe stato il suo 67esimo compleanno.

“Buon compleanno vecchio lupo”

Una foto che ritrae il cielo con il braccio sinistro teso in alto, la mano in segno di corna con il pollice, un gesto da sempre accomunato agli amanti del rock. Emblematico il breve messaggio: “Buon compleanno vecchio lupo“, il soprannome con cui Emma chiamava il suo caro papà.

Il messaggio nelle Stories

Nelle Instagram Stories, Emma ha invece pubblicato una bellissima foto che la ritrae con il papà, il tutto accompagnato da una bellissima dedica: “Ciao papà, qui eravamo a Las Vegas. Uno dei viaggi più pazzi della mia vita. Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Te lo prometto. Mi manchi Ros. Come l’aria“.

IL POST SUI SOCIAL