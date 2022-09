Emma Marrone su tutte le furie: “Quello che mi avete fatto al funerale di mio padre, avete offeso la nostra dignità”

Emma Marrone non ci sta e nonostante il momento di forte dolore inveisce contro i fan. Dopo aver spiegato che il padre è morto per una leucemia e aver stroncato qualsiasi idea degli haters che hanno parlato di morte dovuta ai vaccini.

Su Instagram la cantante salentina è intervenuta per criticare chi è stato inopportuno nei confronti del dolore suo e della sua famiglia. Stanno girando infatti su Tik Tok alcune immagini sue e della sua famiglia che ritraggono il funerale del padre della Marrone. Una totale invasione della privacy.

“A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci ovunque sui social vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere”.