Emma e la morte del papà, la cantante ammette: “Lottava contro la leucemia da ottobre”

Sono stati giorni molto difficili per Emma Marrone, la nota artista italiana ha dovuto far fronte ad un gravo lutto familiare: la scomparsa dell’amato padre.

Il messaggio di Emma sui social

Emma, attraverso i suoi canali ufficiali sui social, ha voluto ringraziare tutti per le tante testimonianze d’affetto non risparmiando una stilettata nei confronti di chi ha creato assurde illazioni contro i vaccini: “Volevo ringraziarvi da parte mia e da parte di tutta la mia famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”.

L’artista ha poi proseguito: “Avrei voluto commentare su tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su illazioni ignoranti sulla questione dei vaccini credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita“.

Emma ha poi voluto ringraziare tutto lo staff medico che ha preso in cura il papà provando la qualunque pur di salvarlo dalla leucemia: “Il mio papà stava combattendo da ottobre contro la leucemia. Non smetterò mai di ringraziare l’intera equipe di medici che ci hanno seguito, curato e aiutato in un momento così difficile“.

