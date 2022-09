0 Facebook Le parole di Emma Marrone sulla morte del padre: un messaggio che emoziona fan e colleghi Spettacolo 6 Settembre 2022 19:31 Di redazione 1'

Emma Marrone torna a parlare sui social dopo la morte del padre, Rosario. Il suo è un messaggio di amore e gratitudine nei confronti di chi le ha scritto messaggi di sostegno e affetto. L’uomo è scomparso a 66 anni e non si sa il motivo. Ad annunciarlo proprio la Marrone su Instagram.

Appresa la notizia Emma è corsa da mamma e fratello in Salento. Tutti in silenziosi in questi giorni, almeno fino a quando Emma, che ha ricevuto tanto affetto da parte di amici, fan e colleghi, ha scritto un messaggio.

Emma ha davvero ricevuto tanti messaggi da personaggi dello spettacolo. Anche dagli ex Stefano De Martino e Marco Bocci. Per ringraziare tutti ha condiviso un breve tweet in cui ha scritto: “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”.