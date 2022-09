0 Facebook Addio al papà di Emma Marrone, la dedica da brividi di Elisa: il video fa il giro del web Spettacolo 6 Settembre 2022 11:23 Di redazione 2'

Enorme la commozione al concerto a Taormina di Elisa: l’artista italiana ha voluto dedicare una canzone al padre di Emma Marrone, Rosario, morto a 66 anni nella serata di domenica 4 settembre. Bellissime le parole di Elisa nei confronti della collega e amica, il video sta facendo il giro del web.

Addio al papà di Emma Marrone, la dedica da brividi di Elisa

“Mi piacerebbe – afferma Elisa dal palco di Taormina – siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei e alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella, oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo”.

Elisa poi ha aggiunto: “Il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina“. La voce di Elisa è tremante, la mente, ma soprattutto il cuore rivolto a Emma, poi ecco le melanconiche me bellissime note del brano di Leonard Cohen.

IL VIDEO SUI SOCIAL