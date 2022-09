0 Facebook Le parole di Stefano De Martino per Emma Marrone, dopo la morte del padre: anche Marco Bocci le scrive Spettacolo 5 Settembre 2022 17:49 Di redazione 2'

La notizia della morte del papà di Emma Marrone ha sconvolto tutti, anche il mondo dello spettacolo. Tantissimi i volti noti che hanno scritto un messaggio di cordoglio alla cantante pugliese. L’ex di Amici ha perso il papà, Rosario, a 66 anni. “Fai buon viaggio papà, ti amo e ti amerò per sempre”, ha scritto Emma annunciando il triste evento.

Tra i messaggi per la Marrone sono spuntati quelli di due ex fidanzati noti: Stefano De Martino e Marco Bocci. “Vecchio lupo” ha scritto il conduttore napoletano, accompagnando il testo con un cuore. Evidentemente negli ani in cui faceva coppia con Emma aveva avuto modo di conoscere il padre.

Anche Marco Bocci, che con Emma è stato fidanzato per un anno, a scritto: “Un bacio grande Emma” ha scritto l’attore, seguito subito dalla moglie, Laura Chiatti: “Ti stringo cara Emma”. Insomma così tanto affetto attorno alla salentina che fa ben capire come si sia fatta voler bene nel tempo. Non sono mancati nemmeno i messaggi di coloro che hanno frequentato e vissuto Amici con lei come Alessandra Amorso, Elisa Toffoli, Elena D’Amario, Elodie ed Antonino Spadaccino.