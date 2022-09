0 Facebook Napoli in lacrime per Mariano, il giovane papà muore dopo l’incidente: lascia 3 figli e la moglie Cronaca 6 Settembre 2022 10:05 Di redazione 1'

Viveva in provincia di per motivi di lavoro ed era originario di Napoli. Mariano Industria, 38 anni, ha perso la vita a causa di un incidente. Con la sua moto si è schiantato contro un trattore. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il giovane ha lasciato moglie e tre figli. Tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio per lui e la sua famiglia. Vi sono accertamenti in corso per chiarire la dinamica del sinistro.