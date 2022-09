0 Facebook Dramma a Gragnano: precipita dal 3° piano della sua abitazione: muore un 75enne Cronaca 6 Settembre 2022 11:40 Di redazione 1'

Ancora la cittadina di Gragnano, nel Napoletano, protagonista della cronaca nera: pochi giorni dopo la tragica morte di Alessandro, il 14enne vittima di bullismo lanciatosi dal 4° piano del suo appartamento, un uomo di 75 anni è precipitato dal balcone di casa in via Croce. L’anziano è un ex agente della Polizia Municipale, ora in pensione.

Come racconta ‘Lo Strillone’, la tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, martedì 6 settembre. L’uomo, precipitato dal terzo piano della sua abitazione, è morto sul colpo, l’impatto con l’asfalto è stato fatale: inutili i soccorso arrivati sul posto. Agli investigatori l’arduo compito di ricostruire cosa sia successo: non è da scartare l’ipotesi suicidio.

Enorme sgomento tra i residenti: l’uomo era una persona benvoluta e conosciuta in città. Ancora da chiarire se ci fossero altre persone in casa con lui al momento della tragedia.