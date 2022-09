0 Facebook Lutto per Emma Marrone, è morto il suo amato papà, le parole della cantante: “Fai buon viaggio papà. Ti amo” Spettacolo 5 Settembre 2022 08:00 Di redazione 2'

Lutto per Emma Marrone, il padre Rosario si è spento domenica, a 66 anni. L’artista ha salutato il padre con uno scatto sui social. Al suo messaggio sono seguite tantissime reazioni di amici, conoscenti e fan.

Fortissimo il legame tra Emma e il padre, che da lui aveva preso la passione per la musica. A 9 anni l’aveva inserita nei gruppi in cui era chitarrista e infatti la Marrone ha scelto proprio una foto di lui con una chitarra in mano per annunciare l’addio. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Al messaggio di Emma Marrone pubblicato qualche ora fa sui social sono arrivati i messaggi di Mara Venier, Luciana Litizzaetto, Chiara Ferragni, Paola Turci, Andrea Delogu, Francesca Michielin e tanti altri volti noti. Forte anche quello dell’ex compagno Stefano De Martino, che ha definito “vecchio lupo” il padre di Emma. Evidentemente l’aveva conosciuto negli anni della loro relazione.

Anche il comune di Aradeo, la località in provincia di Lecce dove la famiglia Marrone viveva da anni, ha pubblicato un comunicato: