Alessandro, suicida a 13 anni. La svolta sulla fidanzatina: "C'e lei alla guida dei bulli"

Sarebbe davvero clamoroso ma secondo quanto riportato da Il Mattino e da quanto emerso dalle indagini, tra le persone coinvolte e indagate dall’autorità giudiziaria, ci sarebbe la fidanzatina di Alessandro. Stiamo parlando del 13enne che si è tolto la vita a Gragnano.

Il giovane si è lanciato nel vuoto. Secondo i primi accertamenti il motivo sarebbe riconducibile alle pressioni, alle minacce e alle aggressioni di cyber bulli attraverso dispositivi elettronici. E a capo della gang ci sarebbe la ragazzina alla quale i, 13enne ha lasciato anche un messaggio.

Due sono maggiorenni e quattro minorenni gli indagati con l’accusa di istigazione al suicidio. Uno dei ragazzi maggiorenni, assieme al fratello 16enne, sarebbe stato già denunciato per un pestaggio a Gragnano. Intanto sul cadavere di Alessandro sarà presto eseguita l’autopsia per poi restituire la salma alla famiglia per i funerali.