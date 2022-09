0 Facebook Alessandro, suicida a 13 anni. Il post della vergogna: “Se allevi conigli non puoi avere leoni” Cronaca 5 Settembre 2022 17:57 Di redazione 1'

La tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Gragnano e diventata di valenza nazionale si è condita di un altro episodio sgradevole. Su Facebook un carabiniere ha espresso un pensiero attraverso un post pubblico dal quale l’Arma si è dissociata.

Per il militare la responsabilità dell’accaduto sarebbe anche dei genitori del giovane Alessandro. Quest’ultimo, a 13 anni, si sarebbe tolto la vita a causa del cyber bullismo.

“‘In merito ai contenuti pubblicati su una piattaforma social da parte di un Ufficiale dell’Arma in relazione al suicidio di un 13enne (‘Se allevi conigli non puoi pretendere leonì, magari la colpa è di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino’), l’Arma dei carabinieri’ – sottolinea all’Adnkronos – che ‘trattasi di commenti espressi a titolo personale, le cui responsabilità ricadono esclusivamente sull’interessato’. Sul commento espresso dopo la morte del giovane di Gragnano l’Arma, ‘dal canto proprio, ha avviato un procedimento amministrativo per le valutazioni disciplinari’“.