Morte Alessandro, l’ultima confessione del ragazzo prima di morire: “Vogliono farmi del male”

Continuano le indagini della Procura di Torre Annunziata e della Procura per i minorenni di Napoli sulla morte di Alessandro, 13enne di Gragnano precipitato dalla finestra del quarto piano della sua abitazione, lo scorso 2 settembre. Al momento si ipotizza il reato di istigazione al suicidio e sono indagati 6 ragazzi: 5 minorenni e uno maggiorenni. Sono gli autori dei messaggi di minacce e insulti che avrebbero spinto il 13enne a fare affinità.

I 6 presunti autori dei messaggi non sono ancora iscritti nel registro degli indagati. Inizialmente si era pensato a un incidente, il ragazzino sarebbe caduto perché era scivolato per aggiustare l’antenna tv. Dall’analisi dello smartphone, eseguita dai Carabinieri della stazione di Gragnano e del Nucleo operativo di Castellammare di Stabia, sono emersi i messaggi che avrebbero invece spinto il giovanissimo al folle gesto.

Morte Alessandro, l’ultima confessione del ragazzo prima di morire

Intanto il parroco della chiesa di Gragnano lancia un monito: “Colpito un nostro figlio, dobbiamo restare uniti”. Per lui in chiesa, come riporta aRepubblica, tanti amici e persone che lo vogliono ricordare come un ragazzo pulito e bravo. Sono tutti lì nella chiesa di San Leone, a pochi metri dalla casa del ragazzo che si è lanciato nel vuoto. Negli ultimi messaggi inviati alla fidanzatina. una ragazza di pochi anni più grande, ascoltata dai Carabinieri, c’è l’addio, ma anche la confessione della gang dei bulli che lo minacciava. La paura che gli facessero del male e probabilmente da qui la decisione di farla finita prima del rientro a scuola e dell’incontro.