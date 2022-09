0 Facebook Alessandro, caduto dal quarto piano a 13 anni nel Napoletano: si parla di cybebullismo Cronaca 2 Settembre 2022 12:45 Di redazione 1'

Alessandro Cascone è precipitato lo scorso giovedì dal balcone, a Gragnano, dal quarto piano della sua abitazione, attorno alle 11. E’ caduto finendo in un parcheggio del parco privato in via Lamma. All’arrivo dei soccorsi era già morto. Secondo una prima ipotesi si era sporto per aggiustare l’antenna tv.

All’indomani delle tragedia però l’ipotesi cambia e si pensa a una fatalità oppure all’istigazione al suicidio. Intanto la procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, ma al momento non ci sono indagati . La salma intanto è stata trasferita presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, in attesa dell’autopsia per stabilire cosa sia realmente accaduto al ragazzino.

L’indagine si sta ora muovendo sull’ipotesi del cyberbullismo in quanto pare che un cyberbullo gli stesse inviando messaggi. Il telefono è stato sequestrato, ma intanto sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti perché al momento pare che il giovanissimo si sia appeso all’antenna. Tutti, amici e insegnanti, lo ricordano come un ragazzo bravo ed educato. Per il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.