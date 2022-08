0 Facebook Elvira, travolta e uccisa a Napoli, il retroscena sulla morte, il fratello ucciso allo stesso modo: la mamma nel dramma Cronaca 30 Agosto 2022 12:32 Di redazione 3'

Elvira Zriba è morta a 34 anni, travolta sul lungomare di Napoli, travolta da una motocicletta alle 4 del mattino in via Caracciolo mentre era a lavoro e si apprestava a gettare la spazzatura. Un destino amaro che la mamma della vittima aveva già vissuto a dicembre quando il fratello fu travolto e ucciso mentre era in bici, da un’auto a Pianura.

Morte Elvira Zriba: lo stesso dramma al fratello

Come riporta il Mattino, Elvira stava lavorando in un locale sul lungomare e aveva appena finito, portava i rifiuti nel cassonetto quando, sulle strisce pedonali, è stata presa in pieno da una moto che procedeva a folle velocità. L’uomo alla guida, di trent’anni, ora è ricoverato all’Ospedale del Mare con molte fratture: non aveva la patente e per lui c’è l’accusa di omicidio stradale. La ragazza invece è caduta ha subìto gravissimi traumi ed è stata trasportata d’urgenza al Cardarelli.

Il ragazzo, 36 anni, era in sella alla bici elettrica in via Montagna Spaccata quando un’auto lo travolse. Morì 4 giorni dopo in ospedale. Il conducente della vettura è stato ritrovato solo un mese dopo: un dipendente di un garage che aveva usato senza autorizzazione l’automobile in sosta presso il garage. Dopo nemmeno un anno la stessa sorte è toccata alla sorella, travolta d auna moto che andava a folle velocità. Sull’episodio aggiunge dettagli Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale dei Verdi:

“Tre persone sono state investite e ferite durante la notte tra domenica e lunedì – spiega Borrelli – da un pirata della strada che correva impennando una moto di grossa cilindrata secondo i testimoni a più di 100 km orari a via Caracciolo altezza pontili Snav. La moto ha centrato in pieno una ragazza che attraversava la strada e che adesso è in gravi condizioni al Cardarelli. La velocità era talmente elevata che il ciclomotore ha proseguito per oltre 500 metri. Ferita anche la ragazza che stava dietro al pirata della strada che ha riportato meno ferite di tutti. Entrambi erano senza casco. I tre feriti sono stati trasportati all’Ospedale del Mare, al San Paolo e al Cardarelli. Quella zona è pericolosissima – ribadisce Borrelli – ogni giorno corrono delinquenti della strada a tutta velocità sia con le moto che con le auto. Troppe tragedia a causa di chi guida senza rispettare niente e nessuno. L’altro giorno un bambino di 4 anni, che per il codice della strada non poteva neanche salire su uno scooter, è morto in un incidente al Vasto su un mezzo guidato dal padre”.