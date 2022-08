0 Facebook Napoli, investita e uccisa sul lungomare: aveva 34 anni Cronaca 29 Agosto 2022 14:36 Di redazione 1'

Aveva 34 anni la donna investita sul lungomare e poi deceduta presso l’ospedale San Paolo di Napoli. La notizia è stata riportata da La Repubblica. Coinvolto nell’incidente un 30enne che guidava una motocicletta. Con lui a bordo una ragazza.

La vittima è stata investita mentre attraversava la strada all’altezza del civico 19 degli chalet presenti in viale Dohrn, adiacenti alla Villa Comunale. Il centauro e la donna in sella alla moto sono ricoverati in ospedale. Lui a quello del Mare, lei al Cardarelli.

Il sinistro è avvenuto ieri sera. Vi è un’indagine in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le dovute responsabilità. Per ora il giovane, trovato senza patente, è indagato per omicidio stradale. Attesi gli esiti dei test alcolemici e tossicologici.