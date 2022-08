0 Facebook Elvira, investita e uccisa da una moto a via Caracciolo: aveva 34 anni Cronaca 29 Agosto 2022 16:01 Di redazione 2'

La tragedia sul lungomare di Napoli ha un volto, quello di Elvira Zribra, 34 anni, uccisa la scorsa nottedopo esser stata travolta d una moto in corsa sul lungomare di Napoli, esattamente in via Caracciolo. Come riporta il Riformista Elvira ha perso la vita in ospedale dopo lo schianto.

Alla guida della motocicletta c’era un 30enne che guidava con a bordo una ragazza. Con esattezza la vittima è stat investita mentre attraversava nei pressi degli chalet adiacenti la villa Comunale, presso viale Dorhn, all’altezza del civico 19. Anche il centauro e la donna in sella alla moto sono ricoverati in ospedale. Lui a quello del Mare, lei al Cardarelli.

Elvira Zriba morta sul lungomare di Napoli, il fratello come lei

Il ragazzo guidava senza patente pertanto ora è indagato per omicidio colposo e si attendono i risultati degli esami tossicologici. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale, sezione Infortunistica guidata dal capitano Antonio Muriano. La ragazza pare fosse uscita per buttare la spazzatura alle 5 del mattino perché lavorava in un bar di Mergellina. Una tragedia che aveva già investito la famiglia Zriba quando Mustafha Zriba, fratello della vittima, 36 è morto a causa di un incidente stradale lo scorso 10 dicembre. Si trovava a piedi a Pianura quando è stato investito da un’automobile.