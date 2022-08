0 Facebook Sposi maleducati, lasciano la chiesa in condizioni orribili dopo il matrimonio: il sindaco tuona su Facebook Cronaca 30 Agosto 2022 14:51 Di redazione 1'

Hanno commesso un terribile errore, quello di lasciare la chiesa sporca dopo il matrimonio. Due sposi maleducati che però non la passano liscia. Tramite Facebook è il sindaco a raggiungerli con una ramanzina. L’episodio, avvenuto la scorsa domenica in Abruzzo, riguarda nel dettaglio la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta di Rosciolo a Magliano dei Marsi.

Un episodio che non è passato inosservato e che ha smosso addirittura il sindaco del paese che ha scritto una predica su Facebook:

“Carissimi, non so precisamente chi siate, vi auguro con sincerità ogni bene nel vostro cammino di vita insieme ma la nostra Santa Maria in Valle Porclaneta, uno dei monumenti religiosi più belli della nostra regione non merita di essere lasciata così! Al momento della prenotazione avete sottoscritto un impegno a non deturpare in nessun modo il luogo, eppure è stato fatto! Sarà stato qualche invitato accalorato?!? Non importa, andava almeno rimosso tutto! Dovete lasciarla nel modo in cui l’avete trovata”.

Come è andata a finire? Gli sposi sono tornati e hanno pulito tutto!