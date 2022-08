0 Facebook Federico Fashion Style in ospedale, cosa è successo: “Ho fatto una cosa, vi voglio dire tutto, lo volevo da tempo” Spettacolo 30 Agosto 2022 12:04 Di redazione 2'

Federico Fashion Style è finito in ospedale. Era sparito per ore dai social a causa del ricovero e ha deciso così di aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

Federico Fashion Style in ospedale

Il parrucchiere dei vip più famoso della tv è stato ricoverato in ospedale. Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, ha parlato del motivo che l’ha spinto alla permanenza in ospedale raccontando un episodio della sua vita passata e parlando della sua rinnovata felicità.

“Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo.. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente….Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva)che nascondeva questo inestetismo… Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!.. non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se

realmente necessità (Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi). Ma questo e il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione! Federico”.