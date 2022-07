0 Facebook Ucciso ambulante, la moglie di Alika in lacrime: “Voglio giustizia” Enorme disperazione quella della moglie di Alika - Charity Oriachi - per un'immane tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella del figlio Cronaca 31 Luglio 2022 11:00 Di redazione 2'

“Giustizia per mio marito, Italia non lasciarmi sola, voglio giustizia“, sono le parole della moglie di Alika, l’ambulante aggredito e ucciso a mani nude a Civitanova Marche da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32 anni.

Ucciso ambulante a Civitanova, le parole della moglie di Alika

Enorme disperazione quella della moglie di Alika – Charity Oriachi – per un’immane tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella del figlio di soli 8 anni: “Lui non ha ancora capito, non sa cosa sia successo al papà”

Gli ultimi momenti con Alika

La donna ha raccontato ai media presenti: “Ci siamo dati l’ultimo bacio alla stazione di San Severino, una brioche per merenda. Poi non l‘ho più visto“. Charity ha poi ricostruito i momenti in cui ha saputo della morte di Alika: “Hanno iniziato a chiamarmi in tanti e mi dicevano vieni a Civitanova. Sono arrivata e ho visto mio marito a terra“.

“Sembrava un diavolo”

Riguardo a Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, la moglie di Alika ha spiegato:”Voglio vedere l’uomo che ha fatto questo. Lo voglio vedere faccia e faccia e lui mi deve dire perché ha ucciso mio marito“, poi ha aggiunto: “Lui ha visto che non stava bene, ma lo ha strangolato. Sembrava un diavolo, le persone gli urlavano basta, lo uccidi e lui ha continuato a strangolarlo“,