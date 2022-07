0 Facebook Si torna a sparare a Napoli, agguato nel Rione Traiano: colpito il cugino del boss Tomaselli Minichini fu già vittima di un agguato nel 2014, quando gli spararono all'addome proprio a via Catone Cronaca 31 Luglio 2022 10:35 Di redazione 1'

Si torna a sparare a Napoli. Un agguato, nella scorsa notte, tra il Rione Traiano e Soccavo. La vittima è Maurizio Minichini, 46enne pregiudicato.

Agguato a Napoli, ferito il pregiudicato Maurizio Minichini

Maurizio Minichini sarebbe stato affiancato da alcune persone in sella ad uno scooter che avrebbero improvvisamente sparatogli almeno sei colpi contro. L’agguato sarebbe successo – secondo la versione del 46enne – in via Catone.

Ad intervenire i carabinieri del Nucleo Radiomobile: rinvenuti in strada 6 bossoli calibro 9×21. Minichini presentava ferite alle gambe: è stato medicato dai sanitari del 118. Indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

Già noto alle forze dell’ordine

Minichini fu già vittima di un agguato nel 2014, quando gli spararono all’addome proprio a via Catone. L’uomo è il cugino di Carlo Tommaselli, boss arrestato nel 2014.