Desta scalpore quanto accaduto nel Napoletano, tra Quarto e Monteruscello. Un’autista del 118, alle luci dell’alba di questa mattina, è stato aggredito dopo un incidente stradale.

Aggredito autista del 118 nel Napoletano

A raccontare l’aggressione è la pagina Facebook ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘. L’increscioso episodio è avvenuto a seguito di una segnalazione per incidente stradale sulla variante che unisce Quarto e Monteruscello. Arrivata sul posto l’equipaggio del 118, ha trovato un giovane donna in stato di ebrezza alcolica in buono stato di salute al netto dell’auto incidentata.

All’improvviso, scoppia la rissa ed arrivano in sequenza il padre della vittima e il fidanzato: volano calci, pugni e mazze da baseball.

Il pugno in pieno volto e la fuga

L’autista del mezzo di soccorso riceve un pugno in pieno volto che gli procura la rottura degli occhiali da vista senza i quali non riesce a guidare.

L’arrivo delle forze dell’ordine è avvenuto alle 7, l’equipaggio del 118 è stato costretto alla fuga quando sul posto sono giunti un altro manipolo di energumeni.

