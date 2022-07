0 Facebook Le prime parole di Francesco Torri dopo il divorzio con Ilary Blasi: “Vai a riprenderla”; “Ci stiamo conoscendo” Spettacolo 21 Luglio 2022 10:45 Di Fabiana Coppola 2'

Il primo post di Francesco Totti su Instagram, dopo l’annuncio del divorzio con Ilary Blasi, ha il sapore della non notizia. L’ex capitano della Roma e la moglie hanno ufficializzato la separazione solo lo scorso 11 luglio. Ilary è partita per la Tanzania con i figli e la sorella e proprio lì ha documentato il viaggio, senza far mancare colpi di scena. E Totti?

Secondo il settimanale Chi, che ha seguito il Pupone in giro per Roma, gli spostamenti di quest’ultimo si sarebbero limitati al campo di padellando e ristoranti con amici di vecchia data, insomma a massima discrezione. Anche Francesco, che dall’annuncio della separazione non aveva pubblicato più nulla, è poi ritornato su Instagram. La sua foto accanto alla macchina elettrica ha scatenato i fan. “Con il team di ingegneri di @volkswagenitalia ho provato a imparare tutto sulla mobilità elettrica, e alla guida della mia ID.4 scopro ogni giorno cose nuove. Ci stiamo conoscendo, come si fa quando si entra in una nuova squadra e, devo dirvelo, continua a sorprendermi. Se volete sorprendervi anche voi, continuate”.

Ma I follower di Francesco hanno in mente solo due cose: ringraziare per aver contribuito all’arrivo di Paulo Dybala alla Roma e Ilary Blasi. Questi alcuni dei messaggi: “Vai in Tanzania a riprenderti tua moglie. Di famiglie e mogli così ne esistono una sola”, “Vola in Tanzania che è meglio… di Ilary ne esiste una sola…”, “Vai a riprenderti tua moglie!!! Lei ti sta aspettando!!!”, “Francè ripensaci… una come lei non la trovi”.