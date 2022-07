0 Facebook Bambino di otto anni rischia di affogare in mare: “Forse un boccone d’acqua improvviso, stava annegando” Cronaca 21 Luglio 2022 11:21 Di redazione 1'

E’ un racconto da un luogo di vacanza, ne dettaglio dalla spiaggia della Chiaia di Ischia. Rosario, alias Coccolino, ha salvato un bambino di 8 anni che stava annegando in mare. Il piccolo, artato poi anche da due medici presenti in spiaggia, è stato trasportato presso l’ospedale Rizzoli ed ora è fuori pericolo.

La storia raccontata su Facebook da “Dillo Tu.L’Informazione oltre l’Isola d’Ischia”

“Grazie al providenziale e tempestivo intervento di Rosario alias Coccolino e stato salvato un piccolo ragazzo di circa 8 anni che era a mare con la maschera subacquea. Chissà forse qualche boccone d’acqua improvviso fatto sta che il giovane ragazzo è andato in difficoltà e grazie al vigile è attento occhio di “ coccolino” che se ne accorto lanciatosi in mare tempestivamente a recuperare il giovane ragazzo. A terra sono scattati gli aiuti al recupero e manovre atte alla ripresa della respirazione grazie a due medici presenti in spiaggia che si sono attivati al salvataggio. Nel frattempo è arrivata un’autoambulanza che ha trasportato il giovane fuori pericolo al Rizzoli.

Ricordando il saggio: il mare è sempre un traditore”.