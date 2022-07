0 Facebook Ilary Blasi ridotta ‘male’ dopo il divorzio con Totti, la foto: “E’ scheletrica, eccessivamente magra” Spettacolo 20 Luglio 2022 14:08 Di redazione 2'

Ha pubblicato una foto del rientro dall’Africa, Ilary Blasi. Non ha potuto non scatenare la polemica infatti dopo le foto in bikini e con vestiti bellissimi sfoggiati in Tanzania e Zanzibar, dove si è rifugiata con i figli dopo la notizia della separazione. Accessori lussuosi e resort a cinque stelle, la conduttrice si è mostrata in aeroporto con un look che ha evidenziato la sua magrezza.

Con un leggins e maxi felpa Balenciaga total black, la conduttrice ha mostrato tutta la sua eccessiva magrezza. Dal dettaglio dei leggins infatti trasparenza e in maniera netta come le gambe della presentatrice siano davvero ridotte all’osso. I follower, che pure la stanno sostenendo in questo momento particolarmente complicato, non hanno non potuto notarlo.

Qualcuno le ha scritto messaggi leggermente offensivi: “Sei scheletrica, mangia di più, ecc..”. Altri però, dalla parte della conduttrice, le hanno fatto sentire tanto amore e calore. Moltissime le persone che hanno compreso il momento fortemente difficile della Blasi. Di chiunque sia la colpa, da chiunque sia provenuto il momento di crisi, la fine di un matrimonio, quando tra l’altro ci sono tre figli, non è mai un momento semplice per nessuno. Dobbiamo a Ilary e Totti la nostra solidarietà!