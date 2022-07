0 Facebook Totti, Ilary e Noemi: “Ta loro c’era un patto, lui però ha voluto Noemi. E lei non vedeva l’ora e giocherà la sua partita” Spettacolo 20 Luglio 2022 16:38 Di redazione 2'

Il divorzio Totti-Blasi ha generato fin da subito un forte interesse mediatico per il clamore che ha suscitato. E’ sempre più complicato capire cosa sia accaduto realmente. Sul settimanale Chi sono state pubblicate le foto dell’ex capitano della Roma sotto casa di Noemi Bocchi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccate il vaso.

Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti:

“Totti ha negato fino alla noia una relazione con Noemi al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme”.

“Forse Totti senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi”. Essere vip come Francesco e Ilary e non avere l’attenzione mediatica era impossibile e così man mano tutti quelli che sapevano qualcosa hanno testimoniato di aver visto Francesco con Noemi in diverse occasioni. Il settimanale inoltre aggiunge: “Francesco avrebbe trovato in Noemi una sorta di porto sicuro che lo ha “portato indietro nel tempo, si è mostrata comprensiva, entusiasta, lusingata delle attenzioni del Capitano, l’ottavo re di Roma”. E “Noemi aspettava Totti così come aspettava che arrivasse il suo momento, E, adesso che è arrivato, giocherà anche lei la propria partita”.