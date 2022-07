0 Facebook “Soccorsi in ritardo e negligenza, voglio giustizia per mio figlio”: il dolore del papà di Filippo, il giovane dj scomparso Cronaca 14 Luglio 2022 12:30 Di redazione 2'

Ha perso la vita dopo una braciata finita male. Un barbecue che ha scatenato le fiamme contro di lui causandogli gravi ustioni. Filippo Giuseppe Marzatico a soli 20 anni ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale. Noto dj conosciuto col nome di Flipmaster, il giovane viveva a Casoria. Ma la famiglia non ci sta ed ha sporto denuncia, rispetto a un caso di presunta mala sanità.

Parla il papà di dj Flipmaster

A raccontare il tutto è stato il papà del 20enne intervistato da Teleclub Italia: “Spiegatemi come è possibile che un ragazzo che entra con le sue gambe in ambulanza e senza le gravi ustioni come si è invece detto, arrivi al pronto soccorso in codice rosso e resta intubato e sedato per 5 ore. Spiegatemi perché se mio figlio ha parlato con me dopo ha dovuto mettere i sondini nel naso perché avrebbe avuto le vie respiratorie occluse.

La denuncia

Spiegatemi perché i soccorsi sono arrivati in ritardo e siamo stati costretti a chiamare i carabinieri. Spiegatemi perché i militari e il magistrato di turno non ci hanno chiesto nulla e ci hanno restituito la salma in sei ore. Ma io no mi arrendo, ho denunciato tutti e voglio giustizia. Anche per tutti quei genitori che hanno affrontato un dolore come il mio. Un dolore che non si può spiegare“.