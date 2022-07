0 Facebook Blitz a Pianura, quartiere assediato dall’alba: i nomi degli arrestati. C’è anche il fratello di Andrea Covelli Cronaca 14 Luglio 2022 11:18 Di redazione 1'

Dalle prime ore del mattino è in corso una “vasta operazione” della Polizia di Stato nel quartiere napoletano di Pianura in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare a carico di 29 persone.

Blitz a Pianura

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli-Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco, associazione finalizzata al traffico ed alla distribuzione di sostanze stupefacenti, reati tutti aggravati dal metodo mafioso.

I nomi

Secondo quanto riportato da Il Riformista tra le persone finite in manette sarebbero stati: il reggente del clan di via Napoli Carlo Esposito oltre a Emanuele Marsicano, Antonio Calone e Paolo Ciotola. Nel gruppo di via Torricelli arrestati Antonio Carillo, Mattia Perfetto e altri esponenti anche riconducibili al vecchio clan Pesce-Marfella. Il Mattino ha invece scritto che ad essere stato arrestato è anche Antonio Covelli, fratello di Andrea, il giovane ucciso giorni fa.