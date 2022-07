0 Facebook Lido sequestra borsa frigo a Pozzuoli, il cliente chiama i carabinieri: “Non voleva darci ombrellone e lettino” Cronaca 14 Luglio 2022 12:50 Di redazione 2'

Cibo in spiaggia si, cibo in spiaggia no. Le regole dei lidi, le necessità dei bagnati. Dove c’è la verità e il giusto equilibrio. L’ultimo caso è accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli. A raccontare la storia il portale Pozzuoli21.

Sequestrata borsa frigo a Pozzuoli

Un cliente si è visto sequestrare la borsa frigo dal personale dello stabilimento balneare ed è stato costretto a chiamare i carabinieri per farselo restituire. O la borsa o l’ombrellone e i lettini, da li è scoppiata la lite. C’è da dire che all’esterno del lido c’era il messaggio relativo al divieto di introdurre all’interno borse termiche.

I carabinieri

“Il direttore del lido – ha denunciato il bagnante – ci ha sequestrato la nostra borsa frigo altrimenti non ci avrebbe fatto aprire ombrelloni e lettini. Per poter avere ombrellone e lettino a pagamento non avrei potuto riavere indietro la mia borsa frigo oppure me ne sarei dovuto andare via, tutto ciò in virtù di un avviso all’esterno del lido con cui si vieta espressamente l’ingresso con borse termiche“. I carabinieri hanno poi risolto la situazione dando ragione al bagnante.