0 Facebook Filippo, il giovane dj morto per ustioni. La dura accusa del papà: “Me l’hanno ucciso, ho denunciato tutti” Cronaca 11 Luglio 2022 15:10 Di redazione 1'

Sarebbe morto a causa delle ustioni provocate da un barbecue finito male. Le fiamme dalla brace lo avrebbero travolto e ucciso dopo il ricovero in ospedale a Frattamaggiore. Ma il papà di Filippo Giuseppe Marzatico, 20 anni in arte dj Flipmaster, non ci sta.

Parla il papà di dj Flipmaster

“Mio figlio è entrato con le sue gambe in ambulanza, l’Ospedale di Frattamaggiore mi ha ucciso mio figlio. Non si puo’ morire con ustioni di secondo grado, ho già denunciato tutto e tutti per la morte di mio figlio“, le dichiarazioni dell’uomo sono state riportate da NanoTv.