Tragedia nel Napoletano dove un 20enne è morto a causa delle ustioni riportate in seguito a un incendio domestico. È accaduto a Casoria in un’abitazione di via Toscanini. Secondo una prima ricostruzione del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della stazione locale il giovane avrebbe acceso una griglia da barbecue utilizzando l’alcool etilico per alimentare il fuoco.

Filippo morto a Casoria per una brace

La fiammata di ritorno lo ha travolto colpendolo in varie parti del corpo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore dove è stato intubato. In un primo momento non sembrava in pericolo di vita, ma poi sono sopraggiunte delle complicazioni cliniche ed è stato inutile anche il tentativo di spostarlo al Cardarelli.

La vittima

Il 20enne è deceduto prima di arrivarci. La salma è stata restituita ai familiari. La vittima, secondo quanto riportato da Internapoli, si chiamava Filippo Giuseppe Marzatico e faceva il deejay.