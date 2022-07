0 Facebook “Hanno entrambi dei nuovi compagni, ma Francesco non voleva farlo”: la rivelazione su Totti e la Blasi Spettacolo 12 Luglio 2022 21:36 Di redazione 1'

Un amore durato venti anni coronato dalla nascita di tre figli. Poi è tutto finito. Già da mesi la notizia è diventata di dominio pubblico, ieri è stata ufficializzata dagli interessati: Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia è scoppiata

Francesco Totti e Ilary Blasi

Dopo aver messo a posto le proprie questioni private, i due hanno diffuso un comunicato. Entrambi hanno già un nuovo compagno. La rivelazione è stata confermata a Il Messaggero da Alex Nuccetelli, amico dell’ex capitano.

Le parole dell’amico

“Francesco non l’avrebbe voluta lasciare. Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca. Francesco ha davvero amato tanto Ilary, fin dall’inizio“.