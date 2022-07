0 Facebook Anziana raggirata nel Napoletano con la truffa del ‘finto nipote’: “Nonna, ho bisogno d’aiuto” Appena entrato in casa, l'uomo ha notato una borsa piena di oggetti di valore da consegnare al corriere fasullo preparata appunto dall'anziana madr Cronaca 13 Luglio 2022 08:09 Di redazione 2'

I carabinieri del Commissariato di Ischia sono intervenuti in un bar nei dintorni dell’area imbarchi del porto per una segnalazione di una truffa nei confronti di una persona anziana.

Provano a raggirare una donna anziana nel Napoletano: la truffa del finto nipote

Un uomo ha raccontato alle forze dell’ordine arrivate sul posto che una persona, spacciatasi per il nipote dell’anziana madre, aveva chiamato la donna spiegandole di essere in gravi difficoltà, annunciando tra l’altro che un corriere sarebbe passato a prelevare del contante o qualsiasi altro oggetto di valore. Se si fosse rifiutata, si sarebbero potuti trovare in pericolo.

La borsa piena di oggetti da consegnare al corriere

Il figlio dell’anziana signora – avvertito da un familiare – si era recato all’esterno della casa della donna dove aveva trovato una persona che ha affermato di aver sbagliato indirizzo allontanandosi. Appena entrato in casa, l’uomo ha notato una borsa piena di oggetti di valore da consegnare al corriere fasullo preparata appunto dall’anziana madre.

L’arresto dei due truffatori

Le forze dell’ordine son riuscite a identificare i due truffatori: due napoletani di 18 e 25 anni. Entrambi sono denunciati per tentata truffa aggravata e divieto di ritorno nei Comuni dell’isola di Ischia.