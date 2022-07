0 Facebook Fabrizio Corona demolisce Ilary Blasi: “Deve ringraziare solo Francesco Totti, l’ha fatto per vent’anni” Spettacolo 12 Luglio 2022 17:57 Di redazione 2'

Finalmente arriva il tanto atteso commento di Fabrizio Corona al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’acerrima nemica è stata sconfitta e l’ex re dei paparazzi non poteva che dire la sua. Le sue sono parole di fuoco, pietre nella scarpa da togliere dopo quel famoso litigio del 2018 durante il Grande Fratello Vip.

E’ alle stories Instagram che Corona affida le sue parole sul tema Totti/Blasi:

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi – scrive Fabrizio – Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta Tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop, finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, TV e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Poi invita fotografi e giornalisti a fare il loro lavoro e guadagnare dalla fine del matrimonio della famiglia Totti. “Chi decide di fare parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia”. Ai figli della coppia invece confessa: “Spiace solo per loro che non c’entrano niente perché la decisione di esporli è stata sempre loro”.