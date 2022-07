0 Facebook Francesco Totti e Ilary Blasi: la villa e il patrimonio milionario, cosa succede adesso Spettacolo 12 Luglio 2022 12:06 Di redazione 2'

Francesco Totti e Ilary Blasi, è fine di un amore. Il divorzio però è assai complicato perché tra i due ci sono interessi economici sostanziali. Patrimoni e società in cui entrambi hanno quote. La situazione dunque non è affatto semplice. Un matrimonio durato vent’anni e con tre figli, finito in modo davvero drammatico.

La coppia reale di Roma sarebbe esplosa a causa di tradimenti. Crisi che non hanno potuto far sopravvivere un amore durato 20 anni e che ha dato vita a sogni e speranze di tantissimi italiani. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Francesco avrebbe scoperto messaggi compromettenti sullo smartphone di Ilary e a quel punto avrebbe deciso di consolarsi con una nuova fiamma: Noemi Bocchi, 34 anni, ex moglie del patron del Tivoli calcio, Mario Caucci, da cui ha anche avuto due figli. Grande appassionata di padel, proprio come l’ex capitano della Roma.

Mentre la conduttrice è stata accostata all’attore Luca Marinelli, anche se lei stessa a Verissimo aveva smentito questa voce dicendo addirittura di non conoscerlo, Totti starebbe già vivendo con Noemi. I due sono stati avvistati a Santa Severa proprio nel periodo in cui Ilary conduceva l’Isola dei Famosi. E poi altri avvistamenti a Tirana e a Montecarlo. Secondo il settimanale anche la Blasi avrebbe una relazione e sarebbe in procinto di partire per l’Africa, forse proprio accompagnata. I figli resterebbero con Francesco tra Roma e Sabaudia.

Lo scorso febbraio entrambi avevano provato a tamponare l’intervista dell’imminente divorzio. Totti con una storia molto vaga su Instagram e la Blasi con un’intervista molto decisa a Verissimo. Ma la realtà è che il matrimonio era già al termine e probabilmente i due volevano solo tutelare i figli per più tempo possibile.

Divorzio Totti-Blasi: il patrimonio da dividere

Ilary Blasi resterà nella villa dell’Eur insieme ai tre figli, dove di fatto già vive da sola da un po’. Per la Blasi verserebbe un assegno di mantenimento. I due in realtà possiedono diverse società e mentre Francesco si era più dedicato al settore immobiliare, Ilary si era concentrata su quello dei diritti di immagine, compresi quelli del marito. Insomma gli avvocati ne avranno di lavoro da fare!