0 Facebook La reazione di Francesco Totti dopo la notizia del divorzio: “E’ arrivato a casa da solo, con il suo Suv” Spettacolo 12 Luglio 2022 13:34 Di redazione 1'

Bomba di Dagospia nel primo pomeriggio dello scorso 11 luglio: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati definitivamente, il divorzio è arrivato davvero. Dopo le prime indiscrezioni del mese di febbraio, la coppia reale di Roma si dice addio! A conferma della notizia escono in anteprima sui social le foto che verranno poi pubblicate in edicola dal settimanale Chi mercoledì: si vede l’ex capitano della Roma raggiungere la casa di Noemi Bocchi per la notte.

La reazione di Francesco Totti dopo la notizia del divorzio

Passa qualche ora, si parla di un comunicato congiunto. A tarda sera invece arrivano separati i due comunicati. Prima quello di Ilary Blasi e poi quello di Francesco Totti, circa mezz’ora dopo. Il matrimonio è davvero finito.

Ma cosa accadeva nel frattempo in casa Totti? Secondo quanto riporta il Mattino, lo scorso pomeriggio, poco prima che l’annuncio fosse lanciato, l’ex capitano giallorosso è arrivato alla guida del Suv Lamborghini nel complesso dell’Eur, lì dove si trova la villa di famiglia e dove vivono i figli suoi e di Ilary: Christian, 16 anni; Chanel, 15 e Isabel, 6.