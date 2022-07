0 Facebook Dramma nel Casertano, colto da malore improvviso: morto 20enne mentre lavorava in una serra Il giovane era molto conosciuta nella zona: natio dell'Albania, era venuto in Italia per lavorare Cronaca 11 Luglio 2022 15:20 Di redazione 1'

Tragedia in quel di Falciano del Massico, nel Casertano: un ventenne è morto all’interno di una serra, tra le ipotesi del decesso quello del colpo di calore. Inutili i tentativi del 118 di salvare il ragazzo che è morto in pochi istanti. A riportare la notizia è Fanpage

20enne muore mentre lavora in serra: possibile colpo di calore

Il ragazzo viveva a Sparanise con la propria famiglia. Sul decesso indagano i Carabinieri di Mondragone. Secondo le prime ricostruzioni il ventenne si sarebbe sentito male all’improvviso, poi si sarebbe accasciato sulle ginocchia senza riuscire a chiedere nemmeno aiuto. E’ stata disposta l’autopsia per capire se sia stato davvero il forte caldo all’interno della serra ad ucciderlo.

Aveva raggiunto la sua famiglia dall’Albania per lavorare

Il giovane era molto conosciuta nella zona: natio dell’Albania, era venuto in Italia per lavorare. I carabinieri di Mondragone stanno ascoltando eventuali testimonianze per capire l’esatta dinamica di questo drammatico decesso.