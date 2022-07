0 Facebook Castel Volturno, abbandona cane in un campo. Borrelli: “Gente che non merita ne rispetto ne giustificazioni” Il povero animale, nonostante le temperature torride, ha iniziato a correre dietro la vettura per raggiungere il padrone Cronaca 11 Luglio 2022 15:38 Di redazione 1'

Passano gli anni, ma determinate piaghe estive non si risolvono mai. Parliamo dell’abbandono degli animali: questa volta, a Castel Volturno, nel Casertano, un cane è stato lasciato senza ne casa, ne padrone.

Pastore tedesco abbandonato a Castel Volturno

A riprendere l’episodio criminale è un video segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un pastore tedesco lasciato in un campo, con l’automobile che va via. Il povero animale, nonostante le temperature torride, ha iniziato a correre dietro la vettura per raggiungere il padrone, ma nulla da fare.

Il commento di Francesco Borrelli

“Questa gente non merita ne rispetto ne giustificazioni“, questo il commento di Francesco Emilio Borrelli che ha poi aggiunto di aver denunciato il video alle forze dell’ordine.

IL VIDEO PUBBLICATO DA BORRELLI