Dramma nel Casertano, viene colto da malore improvviso: muore operatore ecologico Cronaca 28 Maggio 2022 13:34

Vero e proprio dramma a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. E’ stato ritrovato senza vita un operatore ecologico nella mattinata di oggi sabato 28 maggio. L’uomo è deceduto mentre era seduto su una panchina. A riportare la notizia è Teleclub Italia.

Muore 60enne colto da arresto cardiaco

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo di 60 anni, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre terminava il turno di lavoro. Avrebbe provato a sedersi su una panchina, ma il cuore ha smesso di funzionare. I sanitari accorsi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per arresto cardiaco.

Nessun esame sulla salma