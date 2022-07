0 Facebook Tragedia a Orta di Atella, colto da improvviso malore: Giuseppe muore a soli 22 anni Giuseppe Di Micco aveva solo 22 anni Cronaca 7 Luglio 2022 20:22 Di redazione 1'

Ennesima tragedia per via delle torride temperature di questi giorni. L’intera comunità di Orta di Atella, in provincia di Caserta, piange la morte di Giuseppe Di Micco, 22 anni.

Tragedia nel Casertano, Giuseppe Di Micco muore a 22 anni

Come riferisce Edizione Caserta, nella mattinata di giovedì 7 luglio, Giuseppe ha perso la vita, un decesso improvviso, probabilmente causato da un malore.

I messaggi di cordoglio sui social

“L’abbiamo visto nascere, crescere. Un ragazzo buono, educato, non si può perdere la vita così. Riposi in pace“, questo uno dei tantissimi commenti sui social alla prematura scomparsa di Giuseppe, un enorme dolore per l’intera comunità di Orta di Atella.