0 Facebook Pianura, non si placa l’escalation criminale: ferito 28enne: “Mi hanno picchiato con attrezzo da giardino” La versione del 28enne desta non pochi sospetti. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato per chiarire la dinamica dell'episodio criminal Cronaca 8 Luglio 2022 13:22 Di redazione 2'

Non si ferma l’azione criminale nel quartiere di Pianura, a Napoli. Come riporta Fanpage, un 28enne pregiudicato, A.D.A. sarebbe stato bloccato mentre era in scooter in strada e o obbligato a salire su una vettura. Poi sarebbe stato portato in uno degli edifici della zona di via Cannavino dove sarebbe stato ferito alle gambe con un attrezzo da giardino.

Pianura, ferito 28enne pregiudicato

Ennesima violenza a Pianura, ieri pomeriggio giovedì 7 luglio, al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo è arrivato il giovane con ferite alle gambe provocate da un coltello o un oggetto tagliente. Il 28enne ha prima raccontato alle forze dell’ordine di un’aggressione innanzi al bar di via Montagna Spaccata, poi ha cambiato dinamica e ha raccontato della zona del Cannavino, vera roccaforte del clan Perfetto-Carillo.

Pianura, oggi protesta contro la camorra

La versione del 28enne desta non pochi sospetti. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato per chiarire la dinamica dell’episodio criminale. Nel frattempo, da registrare a Pianura, oggi venerdì 8 luglio una manifestazione contro la Camorra, contro l’assenza delle istituzioni e le prepotenze che stanno subendo gli abitanti del quartiere. La protesta andare in scena alle 18, in Corso Duca D’Aosta.