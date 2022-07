0 Facebook Pianura, nuovo raid criminale. 28enne sparato in pieno volto: “Volevano farmi una rapina” Il giovane è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta Cronaca 6 Luglio 2022 11:55 Di redazione 2'

Ennesimo raid criminale a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Un 28enne è stato ferito in pieno volto con un colpo di proiettile, alla mandibola. Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Per lui una prognosi di 20 giorni, ma il rifiuto del ricovero.

Pianura, 28enne sparato in pieno volto

In via Campanile, nei pressi del supermercato Coop, intorno alle 4 del mattino, C.P, 28 anni, ha raccontato che gli si sarebbero avvicinati due sconosciuti in scooter e che lo avrebbero minacciato ed intimato di consegnare loro tutti gli oggetti di valore. Innanzi al ‘no‘ del ragazzo, i due malviventi avrebbero reagito sparando un colpo di pistola in pieno volto al 28enne.

Il rifiuto alla rapina, indagini in corso

Accompagnato da un amico che era in scooter con lui al momento dell’aggressione, il 28enne è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. Sono intervenute le volanti dei commissariati San Paolo e Bagnoli. Ai sanitari e alle forze dell’ordine, il giovane ha raccontato della rapina dicendosi non in grado di fornire ulteriori elementi sui due sconosciuti perché indossavano caschi integrali.

La versione della vittima sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti, sia per le modalità che per il colpo di proiettile in volto. Da fonti investigative risulta che il 28enne, in passato, frequentasse alcuni pregiudicati legati ad un clan del quartiere e ha precedenti penali.