Andrea Covelli, decisione su autopsia e funerali. La madre: "Fatelo entrare in chiesa" Cronaca 6 Luglio 2022

L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico per Andrea Covelli. Il corpo del 27enne, rapito e ucciso a Pianura giorni fa, è stato trovato senza vita in una selva due giorni dopo il sequestro. Il delitto rientrerebbe nella faida portata avanti da due gruppi criminali nel quartiere.

Funerali Andrea Covelli

Covelli è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Uno dei proiettili sarebbe stato esploso contro il suo volto, quasi a renderlo irriconoscibile ai familiari. Prima il giovane sarebbe stato torturato. Un omicidio terribile, in pieno stile camorristico.

L’appello della madre

Ieri sera, Pino Grazioli, ha pubblicato un video sul proprio profilo Facebook. All’interno del filmato è stata mostrata la madre di Covelli che ha lanciato un appello al Questore di Napoli: “Vi prego fate entrare mio figlio in chiesa per i funerali. Era un bravo ragazzo. Se gli vietate i funerali in chiesa non so cosa accadrà“.