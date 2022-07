0 Facebook Andrea e Tonino, le due vittime innocenti della faida di Pianura: il quartiere ‘dove si spara sempre’. Chi sta seminando il terrore nella zona Andrea Covelli e Antonio Zarra. I due giovani uccisi per le loro cattive amicizie. Un intero territorio sotto scacco delle gang criminali Cronaca 4 Luglio 2022 21:53 Di redazione 2'

È stato rapito, ucciso e il suo cadavere gettato in un terreno. Andrea Covelli è stato l’ultima vittima della faida che è in corso da mesi a Pianura, quartiere dell’area Ovest di Napoli. Una zona diventata di frontiera ed è sotto assedio da parte dei clan e delle forze dell’ordine.

Andrea Covelli e Antonio Zarra

Il 20 agosto del 2021 la stessa sorte, ma realizzatasi in modo diverso, è toccata ad Antonio Tonino Zarra. Quest’ultimo fu crivellato di colpi mentre tornava a casa dopo che aveva accompagnato a casa la compagna e il figlio piccolo. Cosa avevano in comune i due giovani? Amicizie pericolose.

La faida

A Pianura, dopo la fine dei sodalizi Pesce–Marfella–Mele, sono emersi nuovi gruppi criminali che si stanno contendendo la gestione delle attività illecite a suon di pestaggi, stese e omicidi. Stiamo parlando delle gang Carillo–Perfetto e Calone–Esposito–Marsicano.

Il quartiere dove si spara sempre

Una situazione da terzo mondo che va avanti da tempo nella totale indifferenza e normalità. Ci sono zone del quartiere in cui persone che risiedono in altre non hanno accesso. L’omicidio di Covelli ha acceso di nuovo l’attenzione su Pianura.