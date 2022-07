0 Facebook Torna finalmente a casa Angela Iannotta, il papà: “Esaudite le nostre preghiere” La 28enne era finita in coma in seguito a delle complicazioni post intervento di bypass gastrico per dimagrire Cronaca 6 Luglio 2022 11:03 Di redazione 1'

Bellissima notizia per Angela Iannotta: è finalmente tornata a casa. La 28enne era finita in coma in seguito a delle complicazioni post intervento di bypass gastrico per dimagrire.

Angela Iannotta finalmente a casa

Angela Iannotta, la 28enne di Santa Maria Capua Vetere ha potuto finalmente riabbracciare i suoi 3 figli. Negli ultimi mesi, la giovane mamma, ha dovuto sopportare un calvario: ben sei interventi chirurgici: i primi due di chirurgia bariatrica, gli altri per ridurre i danni dell’infezione e l’ultimo per ricostruire parte dello stomaco, dell’intestino e dell’esofago.

Angela Iannotta, le parole del papà

Sulla storia di Angela Iannotta ha aperto un fascicolo la Procura di Santa Maria Capua Vetere: risulta indagato per lesioni colpose gravissime il dottor Stefano Cristiano, colui che ha eseguito le prime due operazioni di bypass gastrico.

Angela dovrà ora essere monitorata periodicamente: “L’importante è che sia viva“, ha affermato papa Mario, “Le nostre preghiere sono state esaudite. Vogliamo che la giustizia faccia il suo corso”