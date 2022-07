0 Facebook Dramma al Santobono di Napoli, la piccola Chiara ha un malore e muore a 12 anni: i messaggi di cordoglio Cronaca 6 Luglio 2022 12:00 Di redazione 2'

Una tragedia è quella che si è consumata lo scorso pomeriggio al Santobono di Napoli. Chiara, una bambina di 12 anni, ha avuto un malore ed è morta. La piccolina si è sentita male la sera prima in casa, in via Duca degli Abruzzi, a Mondragone. Era con i suoi cari quando un’emorragia cerebrale non le ha dato scampo.

Dramma al Santobono di Napoli, la piccola Chiara muore

I sanitari del 118 sono riusciti a rianimare la bambina e a condurla presso l’ospedale pediatrico di Napoli, ma purtroppo Chiara non ce l’ha fatta. Pare che sia stata un’emorragia cerebrale a causare un arresto cardiaco, prima la piccola è stata trasportata d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Dopo essere stata intubata è stata condotta a Napoli.

Secondo quanto riporta Caserta News, la piccolina era molto dolce ed educata e amava praticare sport nel tempo libero. Il suo feretro raggiungerà la chiesa di San Giuseppe Artigliano alle 16 per il rito funebre. In tantissimi hanno scritto messaggi di dolore per la bambina, tra questi il sindaco Francesco Lavanga: “La nostra comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza per la morte della piccola Chiara. Sono sconvolto come uomo e come padre, ancor prima che come sindaco, affranto per la perdita di una sua piccola concittadina. Mi stringo attorno alla famiglia lacerata dal dolore, la vita non prepara a tutto questo e sopravvivere ad un figlio sembra quasi contro natura. Ai familiari tutti provo a far sentire il mio abbraccio e la vicinanza mia e sono certo anche dell’intera comunità. Riposa in Pace piccolo angelo”.