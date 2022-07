0 Facebook Morto mentre festeggia i 40 anni, Antonio Andriani cade nel pozzo: il video di quel terribile momento Cronaca 4 Luglio 2022 21:43 Di redazione 1'

Originario di Molfetta viveva da anni a Trapani. Nella città sicula dirigeva la Biosalus Trapani, azienda italiana con sedi in tutto il Paese, che si occupa della commercializzazione dei dispositivi di depurazione di aria e acqua. A Erice, nella sua villa, aveva organizzato la festa per i suoi 40 anni.

Antonio Andriani

Una serata che si è trasformata in tragedia. Infatti Antonio Andriani che anni prima aveva vinto la sua battaglia contro il cancro, è precipitato per 27 metri cadendo in pozzo mentre ballava sulla copertura di cemento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il video

Nel video postato e diventato virale sui social si vede Antonio che balla e salta sulla copertura del pozzo. Intorno a lui gli amici che hanno partecipato alla festa. Di sottofondo la musica. Poi all’improvviso il crollo con il neo 40enne che è precipitato nel vuoto.