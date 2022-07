0 Facebook Napoli, in fiamme la collina tra Fuorigrotta e Posillipo: fuoco e fumo vicini alle case Cronaca 5 Luglio 2022 08:58 Di redazione 1'

Un incendio divampato da questa notte fino a questa mattina sulla collina tra Fuorigrotta e Posillipo, nello specifico tra via Campegna e via Manzoni. Le fiamme e il fumo sono ben visibili sia dalla zona collinare che da Cavalleggeri.

Incendio tra Fuorigrotta e Posillipo

Tante le segnalazioni da parte dei cittadini diventate virali sul web dopo la pubblicazione di video e foto sui social. Sono stati allarmate le autorità, in particolare i vigili del fuoco. Ancora da stabilire la natura del rogo. L’incendio si è avvicinato ad alcune abitazioni.

Le segnalazioni su Facebook

“Da ieri sera è in atto un incendio sul crinale della collina di Posillipo che si affaccia sulla zona di cavalleggeri; Stamane, come osservatore civico, ho segnalato la cosa tramite l’app di Smacampania e c’è già un presidio della polizia in zona (oltre ad una squadra antincendio della protezione civile regionale). Si attende l’arrivo di un elicottero per spegnere le fiamme che stanno lambendo la zona del ex arsenale militare“, ha scritto l’osservatore civico Francesco Sollo.