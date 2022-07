0 Facebook Genova, cameriera chiede di esser pagata ma viene aggredita con schiaffi e pugni dai titolari In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto Cronaca 1 Luglio 2022 16:23 Di redazione 2'

Desta enorme scalpore quanto accaduto a Genova, una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, la 40enne si è presentata nell’attività commerciale per chiedere quanto le era dovuto, ma per tutta risposta, è stata colpita in pieno volto.

Genova, cameriera chiede di esser pagata ma viene aggredita dai titolari

La donna sarebbe stata colpita svariate volte – mentre era a terra – da altre persone. Dopo la segnalazione di alcuni passanti sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante e il 118. La 40enne è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna: ha riportato contusioni e una ferita alla testa. Una prognosi di 21 giorni

La versione della donna e del proprietario del ristorante

La donna, Licia S. ha spiegato ai carabinieri di essere andata nel ristorante dove lavorava per chiedere la paga degli ultimi 10 giorni. A quel punto, il proprietario dell’attività, un maghrebino di 42 anni e la sua fidanzata, l’avrebbero aggredita con schiaffi e pugni facendola cadere a terra. All’aggressione si è poi aggiunto anche una terza persona, un dipendente del ristorante. Diversa la versione del titolare del ristorante secondo cui Licia lo ha aggredito e, di aver per questo, reagito. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.